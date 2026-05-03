صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدھار کے بیشتر علاقوں میں صفائی کی صورتحال ابتر ،عملہ غائب

  • فیصل آباد
سدھار کے بیشتر علاقوں میں صفائی کی صورتحال ابتر ،عملہ غائب

جگہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر،شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)تحصیل صدر یونین کونسل 168سدھار کے بیشتر علاقوں میں صفائی کی صورتحال ابتر ،جگہ جگہ گندگی کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ۔ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ستھرا پنجاب مہم کے تحت کام کرنے والی ویسٹ مینجمنٹ ٹیموں کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث رہائشی علاقوں کے خالی پلاٹس کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں تبدیل ہو چکے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صفائی عملہ 68 موڑ،سید ٹائون،ملک آباد،صدیقیہ کالونی اور اطراف کے دیگر کئی علاقوں سے ہفتوں تک کوڑا اٹھانے نہیں آتے جسکے باعث علاقہ مکین قریبی خالی پلاٹوں میں کوڑا پھینکنے پر مجبور ہیں جس سے جگہ جگہ جمع کچرے سے اٹھنے والی بدبو نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے ، گندگی کے انبار مچھروں کی افزائش کا سبب بن رہے ہیں،جس سے ڈینگی سمیت دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ۔ملک عبدالرشید الرشید،امجد مغل،ملک لیاقت،سید حامد شاہ،شہباز شاہ،مہر منظور رضا غفاری،اللہ رکھا انصاری،رمضان ملک اور دیگر نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صدر اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری اقدامات کرتے ہوئے صفائی کے نظام کو بہتر بنائیں تاکہ عوام کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گندم خریداری :ملتان ڈویژن میں 17مراکز قائم

پنجاب میں کپاس کی کاشت کا 30فیصد ہدف حاصل

وہاڑی،2لاکھ 10ہزار 537نان ٹیکس پیڈ سگریٹ ضبط

آرپی او ڈیرہ کی دائرہ دین پناہ میں کھلی کچہری، مسائل سنے

پرانی رنجش پر مخالفین کی فائرنگ، نوجوان شدید زخمی

لڑکے اور لڑکی سے اوباشوں کی زیادتی ، مقدمات درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ