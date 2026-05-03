صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدور طبقے کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی :مقررین

  • فیصل آباد
مزدور طبقے کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی :مقررین

مزدور رہنمائوں کا یوم مئی کے حوالے سے خصوصی اجلاس سے خطاب

چک جھمرہ ( نامہ نگار )محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کو مراعات دیئے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا ملک کو خوشحال بنانے کے لیے مزدور طبقے کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی ان خیالات کا اظہار مقررین نے یوم مئی کے حوالے سے خصوصی اجلاس کے دوران کیا جس میں ہم خیال مزدور تنظیموں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔تمام تنظیموں کے محنت کش اور ورکرز اجلوس کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچے جہاں مقررین نے خطاب میں مہنگائی ،بے روزگاری، کچی آبادیوں کی مسماری ،لوڈ شیڈنگ مہنگی بجلی، صنعتی بحران، تجاوزات کے خلاف مہم میں پختہ تجاوزات کو چھوڑ کر تہہ بازاری کے خلاف شدت کے ساتھ مہم کو جاری رکھنے پر احتجاج کیا مقررین نے کہا کہ عرصہ ڈیڑھ سال سے غریب ریڑھی چھاپڑی خوانچہ فروشوں کو بے روزگار کیا گیا ہے ، مقررین نے مختلف قراردادوں کے ذریعے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کو گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق تنخواہیں دی جائیں ،تمام ہوم بیسڈ، پرائیویٹ، نیم سرکاری اور سرکاری اداروں کو سوشل سکیورٹی اور ای او بی آئی کارڈ جاری کیے جائیں قرارداد میں اداروں کی نجکاری کو روک کر صنعتوں کو فعال کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

داتا دربار ہسپتال :جدید سہولیات سے آراستہ شعبہ اطفال کا افتتاح

پرائمری کے بعد مڈل سکولوں کو بھی آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

ہائرایجوکیشن کا ہرتحصیل میں کالج آف ایمننس قائم کرنیکافیصلہ

یو ٹیوبر کو عدالت پیشی پر پولیس پروٹوکول دینے کیخلا ف درخواست

شاہراہوں،رہائشی علاقوں میں کھلے مین ہولز حادثات کا سبب

نوجوان کے اندھے قتل کامعمہ حل، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ