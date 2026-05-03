صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر نے عوام کے ریونیو مسائل سنے ،حل کے احکامات

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر نے عوام کے ریونیو مسائل سنے ،حل کے احکامات

ریونیو معاملات کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر نمٹایا جائے:علی اکبر بھنڈر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ریونیو عوامی خدمت سروسز کے تحت شہریوں کی درخواستوں کی خود سماعت کی اور موقع پر موجود متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق سائلین کو عزت، سہولت اور بروقت انصاف کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے سائلین سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار اور مسائل کے حل میں پیشرفت سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ فردِ ملکیت، انتقالات، تقسیم اراضی، ریکارڈ کی درستگی اور دیگر ریونیو معاملات کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر نمٹانا حکومت کی واضح پالیسی ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز اور متعلقہ ریونیو افسران کو ہدایت کی کہ زیر التواء درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے اور ہر کیس کی موثر مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کا مقصد تمام متعلقہ محکموں کو ایک چھت تلے لا کر شہریوں کو دربدر ہونے سے بچانا ہے ، تاکہ انہیں ایک ہی مقام پر مکمل رہنمائی اور سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع جھنگ سمیت دیگر تحصیلوں میں کھلی کچہریوں اور عوامی خدمت سروسز کے انعقاد کا مقصد گڈ گورننس کو فروغ دینا اور عوام کو ان کی دہلیز پر فوری ریلیف فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے عوام دوست ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ شفافیت، احتساب اور موثر نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط بناتے ہوئے عوامی اعتماد کو بحال اور مستحکم بنائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مہنگائی بے قابو حکومتی رٹ پر سوالیہ نشان

کمشنر کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کا معائنہ، صفائی یقینی بنانے کا حکم

ریونیو ریکوری اہداف کی سو فیصد تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت

محافل نعت کا انعقاد روحانی سکون اور رحمت کا باعث :مقررین

سرگودھا میں دودھ کے نرخوں میں اچانک اضافہ، غریب متاثر

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز، ایک شخص رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ