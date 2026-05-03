ڈپٹی کمشنر نے عوام کے ریونیو مسائل سنے ،حل کے احکامات
ریونیو معاملات کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر نمٹایا جائے:علی اکبر بھنڈر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ریونیو عوامی خدمت سروسز کے تحت شہریوں کی درخواستوں کی خود سماعت کی اور موقع پر موجود متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق سائلین کو عزت، سہولت اور بروقت انصاف کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے سائلین سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار اور مسائل کے حل میں پیشرفت سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ فردِ ملکیت، انتقالات، تقسیم اراضی، ریکارڈ کی درستگی اور دیگر ریونیو معاملات کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر نمٹانا حکومت کی واضح پالیسی ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز اور متعلقہ ریونیو افسران کو ہدایت کی کہ زیر التواء درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے اور ہر کیس کی موثر مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کا مقصد تمام متعلقہ محکموں کو ایک چھت تلے لا کر شہریوں کو دربدر ہونے سے بچانا ہے ، تاکہ انہیں ایک ہی مقام پر مکمل رہنمائی اور سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع جھنگ سمیت دیگر تحصیلوں میں کھلی کچہریوں اور عوامی خدمت سروسز کے انعقاد کا مقصد گڈ گورننس کو فروغ دینا اور عوام کو ان کی دہلیز پر فوری ریلیف فراہم کرنا ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے عوام دوست ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ شفافیت، احتساب اور موثر نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط بناتے ہوئے عوامی اعتماد کو بحال اور مستحکم بنائے گی۔