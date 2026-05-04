صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سچی صحافت کے علمبرداروں کو خراج تحسین :اعجاز چودھری

  • فیصل آباد
سچی صحافت کے علمبرداروں کو خراج تحسین :اعجاز چودھری

صحافیوں کی آزادی و تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اعجاز چودھری نے عالمی یوم آزادی صحافت پر صحافی برادری کی جرات و بہادری کو سلام پیش کرتے کہا ہے کہ پاکستان میں حق و صداقت کی سر بلندی قائم رکھنا کوئی آسان کام نہیں،کئی میڈیا پرسن اپنی جان گنوابیٹھے یا زندگی بھر کیلئے معذور ہو چکے ہیں ۔قلم کی طاقت اور کیمرے کی حرمت کے ذریعے سچائی پر مبنی صحافت کے علمبرداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جبکہ زرد صحافت کے ذریعے شہید قائد عوام بھٹو، بینظیر اورآصف زرداری ،چیئرمین بلاول بھٹو کی بغیر تحقیق کے آج بھی کردار کشی ہو رہی ہے اورہم نے پھر بھی جمہوری سسٹم کو چلانے کیلئے ہر طرح کی تنقید کو برداشت کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈویژنل و ڈسٹرکٹ میڈیا کوآرڈینیٹر پی پی پی فیصل آباد طاہر شیخ پی پی انفارمیشن بیورو پنجاب کی سینئر رہنما ڈاکٹر منیبہ فاطمہ چوہدری رائے عابد کھرل فرحان چوہدری حکیم رانا جنید خان ایڈووکیٹ شاہد گوگا میاں رحمان مانی میاں لقمان و دیگر رہنمائوں کے ہمراہ عالمی یوم ازادی صحافت پر پیپلز پارٹی کی جانب سے فیصل آباد سمیت پاکستان بھر کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے کیا ۔انہوں نے کہا صحافیوں کی آزادی و تحفظ یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ممکنہ سیلاب 539 موضع جات حساس قرار

آر پی او کی کرائم میٹنگ، مقدمات کے جلد فیصلوں کی ہدایت

ممتاز سٹیڈیم میں 16کروڑ کے ترقیاتی کام تیزی سے جاری

شاہ پور صدر:لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کورس کی منظوری پر خراجِ تحسین

کھلے مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ‘ فوری اقدامات کا مطالبہ

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادات کے دوران سخت سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر