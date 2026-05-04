صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبی کریم ؐ کی سیرت پر عمل سے دنیا و آخرت سنواریں : علما

  • فیصل آباد
نبی کریم ؐ کی سیرت پر عمل سے دنیا و آخرت سنواریں : علما

مفتی باغ علی رضوی، پیر ارشد رضوی ودیگرکامحفلِ میلادِ مصطفیؐ سے خطابملکی سلامتی، استحکام اور عالمِ اسلام کے اتحاد کیلئے خصوصی دعا بھی کی گئی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تحریک اہلسنت پاکستان کے زیرِ اہتمام سر سید ٹاؤن میں نامور دینی سکالر خطیب اہلسنت و ایم اے اسلامیات و عربی و ایم فل اسلامک سٹڈیز طاہر رضا رضوی کی رہائش گاہ پر روحانی اور پُرنور محفلِ میلادِ مصطفیٰ ؐ کا انعقاد ۔ عاشقانِ رسول ؐ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مفتی باغ علی رضوی، علامہ پیر ارشد رضوی، پیر غلام سرور ساقی، صاحبزادہ حسن رضا، سعید اقبال اور الیاس نقشبندی نے نبی کریم ؐ کی سیرتِ طیبہ، ولادتِ باسعادت کی برکات اورتعلیمات پر روشنی ڈالتے کہا آپ ؐکی حیاتِ مبارکہ انسانیت کیلئے مکمل ضابطۂ حیات ہے ،ہمیں کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنی چاہیے ۔ امتِ مسلمہ کو اتحاد، محبت اور اخوت کی اشد ضرورت ہے اور میلادِ مصطفیٰ ؐکی محافل ہمیں یہی درس دیتی ہیں۔ انہوں نے نوجوان نسل کو دینِ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرانے پر بھی زور دیا۔محفل میں شرکا نے درود و سلام اور نعتِ رسول ؐپیش کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ملکی سلامتی، استحکام اور عالمِ اسلام کے اتحاد کیلئے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کے ترقیاتی منصوبوں کے ہنگامی دورے

بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

بلوچ کالونی سے 100 سے زائد مختلف ہتھیار برآمد

مراکش میں تعلیم و کاروبار کے وسیع مواقع ،قونصل جنرل

عدالتی آرڈر کے باعث کام نہیں رکے گا، شرجیل میمن

پیپلزپارٹی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہوچکی،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر