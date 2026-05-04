صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول پمپ مالکان پیمانے کم کرکے شہریوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے، محکمہ انڈسٹریز خاموش

  • فیصل آباد
پٹرول پمپ مالکان پیمانے کم کرکے شہریوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے، محکمہ انڈسٹریز خاموش

شہریوں کے اصرار پر بھی پمپ عملہ پیمانہ چیک نہیں کرواتا ، ہر لٹر میں100سے150ملی لٹر پٹرول کم ڈالا جاتا ،فوری کارروائی کامطالبہ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے پٹرول پمپس پر پٹرول کی فروخت مقدار اور معیار کو مناسب انداز میں چیک نہ کرنے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ۔پٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں کے اصرار کے باوجود پمپ عملے کی جانب سے شہریوں کو پیمانہ چیک نہیں کروایا جاتا۔ذرائع کے مطابق پٹرول پمپس پرمالکان کزائد منافع کی لالچ میں مبینہ طور پر پمپس پر مشینوں کی سیٹنگ کو تبدیل کرتے ہوئے پیمانہ کم کرکے شہریوں کی جیبوں پرڈاکے ڈال رہے ہیں۔

بیشتر پٹرول پمپس پر مشینوں میں سیٹنگ کو مینوئل فیڈنگ سے تبدیل کرکے آٹو فیڈنگ پر کردیا گیا ہے ۔ آٹو فیڈنگ پر صرف 100\\\\\\\'200\\\\\\\'300 جیسے فگرز ہی فیڈ ہوتے ہیں اور ان فگرز پر پٹرول کی مقدار کم کردی جاتی ہے ۔ ذرائع کے مطابق پٹرول پمپس پر اوسطا ًایک لیٹرمیں 1000 ملی لیٹرز کی بجائے 850 سے 900 ملی لیٹر تک پٹرول سیٹ کیا گیا ہے ۔ ہر لیٹر میں100 سے 150ملی لیٹر پٹرول کم ڈالا جاتا ہے ۔ شہریوں کی جانب سے جب پٹرول پمپ عملے کو پیمانہ چیک کروانے کا کہا جائے تو عملہ مختلف حیلے بہانے بناکر ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور شہریوں کے زیادہ اصرار کرنے پر عملہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے ۔انہوں حکام سے سخت کارروائی کامطالبہ کیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ممکنہ سیلاب 539 موضع جات حساس قرار

آر پی او کی کرائم میٹنگ، مقدمات کے جلد فیصلوں کی ہدایت

ممتاز سٹیڈیم میں 16کروڑ کے ترقیاتی کام تیزی سے جاری

شاہ پور صدر:لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کورس کی منظوری پر خراجِ تحسین

کھلے مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ‘ فوری اقدامات کا مطالبہ

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادات کے دوران سخت سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر