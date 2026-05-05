صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائل پور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول شروع ، فن و ادب کی اہمیت اجاگر

  • فیصل آباد
لائل پور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول شروع ، فن و ادب کی اہمیت اجاگر

آرٹ و ادب ذہنی نشوونما اور سماجی ہم آہنگی کیلئے ناگزیر:وی سیزرعی یونیورسٹی قرات و نعت، پارلیمانی چیمپئن شپ، ورثہ میوزک فیسٹ ، ایلومنائی مشاعرہ ہوئے

فیصل آباد (نیوز رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا ہے کہ آرٹ اور ادب انسانی سوچ کو تخلیقی زاویوں سے رعنائیاں فراہم کرتے ہوئے ذہنی نشوونما، سماجی ہم آہنگی اور تاریخی ورثے کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے 11ویں لائل پور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سینئر ٹیوٹر آفس کے زیر اہتمام منعقدہ اس چار روزہ میلے میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے طلبہ، محققین اور فنکار شرکت کر رہے ہیں۔ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ آرٹ اور ادب دنیا کو خوبصورتی بخشتے ہیں اور زندگی کی حقیقتوں کو احسن انداز میں پیش کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ فن اور ادب انسانی تہذیب کی دھڑکن ہیں، جو محض تفریح نہیں بلکہ ہمدردی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں اور انسان کو دوسروں کے تجربات اور جدوجہد کو سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیسٹیول نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور فکری ترقی کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ۔دریں اثنا گزشتہ روز قرات و نعت، پارلیمانی چیمپئن شپ، ورثہ میوزک فیسٹ، سخن 26 اور ایلومنائی مشاعرہ منعقد کیے گئے ، جبکہ آج ٹرانسفارمنگ پاکستان سمٹ، تقریری مقابلے ، پنجابی ٹاکرا، بزنس آئیڈیاز اور نیشنل فری لانسنگ چیمپئن شپ منعقد ہوں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا مون سون سے نمٹنے کیلئے متحرک سیوریج لائنوں کی صفائی کا عمل تیز

حاجی کیمپ میں انتظامات اور سہولتیں مزید بہتر کرنے کا حکم

معیاری بیج اور کھاد کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے :عثمان طاہر

موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار لاکھوں کا مال برآمد

سپیشل ایجوکیشن ادارے ، گرلز سکول میں سہولتوں کا جائزہ

گرین ٹریکٹرز پروگرام ، رقم جمع کرانے کی مہلت میں توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس