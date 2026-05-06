صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن کی منفرد تخلیقی سرگرمی کا آغاز

  • فیصل آباد
آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن کی منفرد تخلیقی سرگرمی کا آغاز

پینٹنگز، ٹیبلوز اور تقریری مقابلے ہونگے ،نمایاں کارکردگی پر انعامات دیئے جائینگے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب کونسل آف دی آرٹس فیصل آباد ڈویژن کے زیر اہتمام ایک منفرد اور تخلیقی سرگرمی کا آغاز کر دیا گیا جس کا مقصد نوجوان نسل میں فنونِ لطیفہ کے فروغ اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے ۔اس سلسلے میں \\\"ہم مائیں ہم بہنیں، ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے \\\"کے عنوان سے پینٹنگز، ٹیبلوز اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور آرٹس سے وابستہ طلبہ بھرپور شرکت کر سکیں گے ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کرنا اور انہیں مثبت و تخلیقی سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے ۔ یہ پلیٹ فارم نا صرف فنکارانہ صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد دے گا بلکہ قومی و ثقافتی ہم آہنگی کو بھی فروغ دے گا۔ پینٹنگز مقابلے میں پہلی پوزیشن کیلئے 50 ہزار، دوسری پوزیشن کیلئے 30ہزار تیسری پوزیشن کیلئے 20 ہزار،ٹیبلو اور تقریری مقابلوں میں پہلی پوزیشن کیلئے 30 ہزار، دوسری کیلئے 25 ہزاراور تیسری کیلئے 20 ہزار انعام رکھا گیا ہے ۔مقابلہ مصوری 14 مئی کو صبح 9 بجے ہو گا، ٹیبلوز کے مقابلے 15 مئی اور تقریروں کے مقابلے 16 مئی کو پنجاب کونسل آف دی آرٹس فیصل آباد ڈویژن میں ہونگے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوالوں کا دودھ کی قیمت بڑھانے کا اعلان، نکیل ڈالنے کیلئےپیرا فورس کو گرفتاریوں کا حکم

میٹرو پراجیکٹ :بجلی ،گیس کی تنصیبات ہٹانے کی ہدایت

راہوالی:میٹر و بس منصوبے کی تعمیر مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا شیڈول

منڈی بہائوالدین:مضر صحت کھویا تیار کرنیوالے 2 یو نٹ سیل

جھگڑے پر بہو نے کیمیکل پی لیا

کامونکے :گھریلو ناچاقی پر شوہر اور سسر کا خاتون پربدترین تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر