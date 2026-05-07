کمالیہ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو باڈی کے اراکین کی فہرست جاری فیصل آباد 07 مئی ، 2026

کمالیہ (نمائندہ خصوصی) کمالیہ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو باڈی کے ممبران کی فہرست جاری کر دی گئی ہے ۔

ایگزیکٹو باڈی میں علی اصغر انصاری، میاں خالد نواز بھٹی، عزیز الرحمن جگنو، محمد ریاض طاہر، خالد عمران بگھیلا، رائے جمیل احمد دیہڑ، چودھری عمر دراز کھوکھر، چودھری عبدالجبار گریوال، امجد علی ڈوگر، ساجد شریف مہوٹہ، منور الزمان کمبوہ، مہر شمشیر علی شیخانہ، عائشہ نورین چودھری، سعادت حسن خان کھرل، سید فیصل علی شاہ، علی عمران نوناری، عبدالستار نیازی، حسن اعجاز اختر، حافظ سہیل غنی اور میاں محمد عثمان عزیز لنگاہ ایڈووکیٹس شامل ہیں۔