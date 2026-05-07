صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں پینے کے پانی کی قلت، طالبات مشکلات کا شکار

  • فیصل آباد
سکولوں میں پینے کے پانی کی قلت، طالبات مشکلات کا شکار

طالبات کو پانی کے حصول کیلئے طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے

ٹھیکریوالا، پینسرہ (نمائندگان دنیا )سرکاری اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی سنگین مسئلہ بن گئی، شدید گرمی میں طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ والدین اور عوامی حلقوں نے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سدھار میں پینے کے پانی کی قلت تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی ہے ۔ سکول میں زیر تعلیم 2 ہزار سے زائد طالبات کے لیے صرف 4 سے 5 چھوٹے واٹر کولرز دستیاب ہیں، جو تعداد کے لحاظ سے انتہائی ناکافی ہیں۔طالبات کو وقفے کے دوران پانی کے حصول کے لیے طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ، جس سے نہ صرف قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ شدید گرمی کے باعث صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ اور متعلقہ حکام کی توجہ اس اہم مسئلے کی جانب مبذول کروائی ہے ۔ والدین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں طالبات کے لیے صاف اور ٹھنڈے پانی کی مناسب فراہمی نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شدید گرمی میں بدترین لوڈشیڈنگ ،نظام زندگی مفلوج

شعبہ صحت میں سرمایہ کاری جاری رہے گی،وزیراعلیٰ

ہاؤس سیلنگ الاؤنس پر امتحانات کا بائیکاٹ، اساتذہ دو گروپوں میں تقسیم

تھیلے سیمیا سے نمٹنے کے لیے موثر قانون سازی ناگزیر ہے ، وزیر بلدیات

اسٹیل ملز کوارٹرز کے رہائشیوں کو بجلی فراہمی کیلئے ڈیمانڈ نوٹ بنانے کی ہدایت

گرمی میں لوڈشیڈنگ ختم،پانی فراہم کیاجائے ،کاشف شیخ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن