صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آڑھتیوں کے مسائل پر رانا ثنا کا نوٹس، حل کی یقین دہانی

  • فیصل آباد
آڑھتیوں کے مسائل پر رانا ثنا کا نوٹس، حل کی یقین دہانی

حاجی مہر یوسف کی قیادت میں وفد نے سینیٹر رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ خاں نے ‘‘دنیا’’ کی خبر پر نیو سبزی منڈی کے آڑھتیوں کے مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔سینئر نائب صدر انجمن آڑھتیاں سبزی و فروٹ منڈی سدھار، حاجی مہر یوسف مست کی قیادت میں آڑھتیوں کے وفد نے سدھار بائی پاس پر واقع ڈیرے پر سینیٹر رانا ثناء اللہ خاں سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر چوہدری کاشف گجر، حاجی طاہر حسین بھٹی، چودھری ذوالفقار بھٹہ، چوہدری غلام محی الدین، مہر جاوید، مہر عمر، میاں ارشد، شکیل ناگرہ، میاں وحید سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے ۔وفاقی مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثنا اللہ خاں نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آڑھتیوں کے جان و مال کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے ، اور سبزی منڈی کے تمام مسائل باہمی مشاورت سے ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے ۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی کو ہدایت کی کہ آڑھتیوں کے مسائل خود سنیں اور ان کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔انہوں نے کہا کہ سبزی منڈی کی بہتری کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جو دیر تک یاد رکھے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈرینز،نالوں کی ٹوٹی دیواریں:مون سون کے دوران شہر میں سیلاب کا خطرہ

پنجاب اسمبلی کے اجلاس وزیراعلیٰ، اپوزیشن لیڈرغائب

15:جعلی کالز کرنے والوں کیخلاف مقدمات درج کرنیکافیصلہ

جی سی یو :چاروں فیکلٹیز سال سے مستقل ڈینز سے محروم

وزیر تعلیم کی سی ایس ایس میں کامیاب ہونیوالی لیکچررسے ملاقات

معرکہ حق تقریبات انتظامات کے حوالے سے اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن