صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ:پولیس مقابلہ 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ:پولیس مقابلہ 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار

تاندلیانوالہ(نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے میں پولیس مقابلے کے دوران دو ملزم زخمی حالت میں گرفتار، دو فرار ہوگئے ۔

ایس ایچ او سٹی تاندلیانوالہ کے مطابق ڈجکوٹ روڈ پر مشکوک افراد نے پولیس کو دیکھ کر فرار کی کوشش کی اور فائرنگ کر دی۔جوابی کارروائی میں فائرنگ کا تبادلہ کچھ دیر جاری رہا۔بعد ازاں فائرنگ رک گئی۔پولیس نے فوری سرچ آپریشن شروع کیا جس دوران دو ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے جبکہ دو ملزم موٹر سائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔پولیس کی جانب سے علاقے میں رات گئے تک سرچ آپریشن کیا گیا لیکن ملزم گرفتار نہ ہوسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل