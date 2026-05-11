کمشنر فیصل آباد کا سخت ایکشن، 10 اہلکاروں کے شعبے تبدیل
متعلقہ اہلکاروں کو فوری طور پر نئی اسائنمنٹ پر رپورٹ کرنے کی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں عوامی شکایات پر سخت نوٹس لیتے ہوئے کمشنر مسرت جبیں نے کمشنر آفس کی مختلف برانچز کے 10 اہلکاروں کے شعبے تبدیل کر دیے ہیں۔جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ریونیو برانچ، جنرل برانچ، ریڈر کمشنر، اہلمد کمشنر، ٹیلی فون آپریٹرز، اہلمد ایڈیشنل کمشنر ریونیو، کاپی برانچ، ایڈمن برانچ، ریکارڈ روم، سپرنٹنڈنٹ جنرل اور کمپلینٹ سیل کے اہلکاروں کی ردوبدل کی گئی ہے ۔ متعلقہ اہلکاروں کو فوری طور پر نئی اسائنمنٹ پر رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔کمشنر فیصل آباد نے واضح کیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں اعلیٰ نظم و نسق کا قیام اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سائلین کے ساتھ اچھا برتاؤ یقینی بنایا جائے ، جائز کاموں میں تاخیر سے گریز کیا جائے اور سرکاری امور میں شفافیت کو ہر صورت برقرار رکھا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ کام چور اہلکاروں کے لیے ڈویژن میں کوئی جگہ نہیں، جبکہ ذمہ داری اور اہداف کی تکمیل میں بہتر کارکردگی دکھانے والوں کی حوصلہ افزائی جاری رکھی جائے گی۔