  • فیصل آباد
جھنگ :غیر قانونی سستا بازاروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروآنہ کی خصوصی ہدایات پر ناجائز تجاوزات اور غیر قانونی سستا بازار لگانے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔مدوکی اسٹیشن روڈ جھنگ کے قریب سپرنٹنڈنٹ آربوریکلچر برانچ ضلع کونسل جھنگ سید افتخار حسین شاہ نے انفورسمنٹ انسپکٹر عامر رشید اور دیگر ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بغیر اجازت لگایا گیا سستا بازار ختم کروا دیا۔کارروائی کے دوران سستا بازار کا تمام سامان قبضے میں لے لیا گیا جبکہ خلاف ورزی پر محمد بلال ولد محمد اسلم کو 20 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔چیف آفیسر نے کہا کہ سرکاری اراضی، سڑکوں اور عوامی مقامات پر غیر قانونی تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی، جبکہ شہری خوبصورتی اور ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والے عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ضلعی انتظامیہ کے اس اقدام کو اہل علاقہ نے سراہتے ہوئے عوامی مفاد میں اہم قدم قرار دیا ہے ۔

 

