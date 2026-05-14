جڑانوالہ:سرکاری سکولوں میں تعلیمی معیار بہتر بنانیکی ہدایت
حافظ محمد ذاکر نے اساتذہ کے تدریسی انداز اور طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو چیک کیا
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)حافظ محمد ذاکر نے جڑانوالہ کے مختلف سرکاری اسکولوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اساتذہ و طلبہ کی حاضری، تدریسی سرگرمیوں، معیارِ تعلیم اور مجموعی تعلیمی ماحول کا تفصیلی جائزہ لیا۔دورے کے دوران انہوں نے اساتذہ کے تدریسی انداز اور طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو بھی چیک کیا جبکہ سکولوں میں جاری مالی امور (فنانشل میٹرز) پر عملدرآمد کا معائنہ کرتے ہوئے مجموعی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔بعد ازاں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل ایلیمنٹری جڑانوالہ طارق محمود کے ہمراہ ڈپٹی آفس میل جڑانوالہ میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی گئی، جس میں تحصیل بھر کے تمام اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سمر ویکیشن کے دوران انتظامات، انرولمنٹ مہم، معیارِ تعلیم کی بہتری، فنانشل امور اور دیگر انتظامی معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اس موقع پر طلبہ کی سیفٹی اینڈ سکیورٹی کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔حافظ محمد ذاکر نے ہدایت کی کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں محفوظ، مؤثر اور معیاری تعلیمی ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔