صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: بجلی چوری کیخلاف فیسکو کی کارروائیاں تیز

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: بجلی چوری کیخلاف فیسکو کی کارروائیاں تیز

خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں مختلف علاقوں میں مسلسل چیکنگ کر رہی ہیں

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)محمد وسیم نے کہا ہے کہ چیف ایگزیکٹو فیسکو عامر پنوں اور ایکسین جڑانوالہ اسد علی شاہ کی ہدایات پر بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔انہوں نے کہا کہ بجلی چوری قومی معیشت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایماندار صارفین کے حقوق پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ، اس لیے اس ناسور کے خاتمے کے لیے فیسکو ٹیمیں دن رات متحرک ہیں۔ایس ڈی او محمد وسیم کے مطابق خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں مختلف علاقوں میں مسلسل چیکنگ کر رہی ہیں اور بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ دورانِ چیکنگ متعدد غیر قانونی کنکشنز اور ڈائریکٹ سپلائی پکڑی گئی ہیں جن کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بجلی چوری کا خاتمہ ناگزیر ہے ، جبکہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بجلی چوری کی نشاندہی کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ، وزیرآباد میں 14 مویشی منڈیاں فعال، ڈیجیٹل ادائیگی کیلئے کائونٹرز قائم

یونیورسٹی آف حافظ آباد کی تعمیر 2 سال سے بند، طلبہ مایوس

شافع حسین نے سروس موڑ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا

بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کیلئے پرعز م ہیں:ذیشان رفیق

سرمایہ کاروں کیلئے پالیسیز تبدیل ہونی چاہئیں :گورنر

غلط بات کو نہ ماننا ، حق پر ڈٹ جانا بہترین عمل : آر پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن