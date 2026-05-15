صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سلٹنگ مہم ،اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو مانیٹرنگ کا حکم

  • فیصل آباد
ڈی سلٹنگ مہم ،اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو مانیٹرنگ کا حکم

آن لائن مانیٹرنگ کے حوالے سے مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں ایم ڈی واسا ثاقب رضا نے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو ڈی سلٹنگ مہم کی خود مانیٹرنگ کرنے کا حکم دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فیلڈ وزٹ کے دوران سیوریج لائنوں کی مارکنگ بھی لازمی طور پر کی جائے ۔آپریشنز اور ڈرینج ڈائریکٹوریٹس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واسا پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر میں سیوریج لائنوں اور ڈرینج سسٹم کی ڈی سلٹنگ کی آن لائن مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جس پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ واسا پنجاب کے ڈیش بورڈ کی مانیٹرنگ خود کریں کیونکہ کارکردگی کا مکمل جائزہ اسی سسٹم کے ذریعے لیا جائے گا۔ثاقب رضا نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز فیلڈ میں خود جا کر ڈی سلٹنگ اور سیوریج لائنوں کی مارکنگ کا معائنہ کریں تاکہ کام کا معیار یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ مون سون سیزن کے آغاز سے قبل ڈی سلٹنگ مہم ہر صورت مکمل کی جائے تاکہ برسات کے دوران نکاسی آب کے مسائل پیش نہ آئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل اسٹیٹ آرائشی منصوبہ جلد مکمل کرنے کا حکم

وہاڑی : 90 ہزار میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مقرر

خانیوال :اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے کاؤنٹرز فعال

وہاڑی میں ہاکی میچ، الہلال کلب نے فتح حاصل کرلی

جماعت اسلامی کی ممبرشپ مہم ،نظام کی عوامی شرکت پر زور

سمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے :بزنس کمیونٹی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ