بھوانہ: عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی پر آگاہی سیمینار و واک
بھوانہ (نمائندہ دنیا) عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی کے موقع پر یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن نے کولیشن فار تمباکو کنٹرول پاک کے تعاون سے نجی کالج بھوآنہ میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا۔
سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تحصیل بھوآنہ رائے احمد رضا طاہر نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کھلے عام سگریٹ کی فروخت، تعلیمی اداروں کے قریب خرید و فروخت اور عوامی مقامات و ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نوشی پر موجود پابندی پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔سیمینار کے اختتام پر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جبکہ شرکاء نے دستخطی مہم کے ذریعے عہد کیا کہ وہ تمباکو نوشی سے اجتناب کریں گے اور اس کے خلاف شعور اجاگر کرتے رہیں گے ۔