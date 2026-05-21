صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ :ہیٹ ویو کا خدشہ، موسمی بیماریوں میں بھی اضافہ

  • فیصل آباد
شورکوٹ :ہیٹ ویو کا خدشہ، موسمی بیماریوں میں بھی اضافہ

ٹی ایچ کیو ہسپتال میں مریض بڑھ گئے ،شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں:ڈاکٹرز

شورکوٹ (نمائندہ دنیا) موسم کی تبدیلی اور درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کے باعث شورکوٹ اور گردونواح میں ہیٹ ویو کے خدشات بڑھ گئے ہیں جبکہ شدید گرمی کے باعث شہری مختلف موسمی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ میں گرمی سے متاثرہ مریضوں کی آمد میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے ۔ ہسپتال کے ڈاکٹر ذیشان مظہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مئی اور جون کے مہینوں میں ہیٹ ویو کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ، خصوصاً جب تیز اور گرم لو چل رہی ہو۔انہوں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ شدید گرمی کے دوران بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ڈاکٹر ذیشان مظہر نے کہا کہ شہری زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا استعمال کریں، سر کو کپڑے یا ٹوپی سے ڈھانپ کر رکھیں جبکہ وقفے وقفے سے منہ اور چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھوتے رہیں تاکہ جسمانی درجہ حرارت متوازن رہے ۔ گرمی کی شدت، چکر آنے ، بے ہوشی یا دیگر علامات کی صورت میں فوری طور پر قریبی ہسپتال یا ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تاکہ بروقت طبی امداد فراہم کی جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے مالی وسائل کو شفاف انداز میں بروئے کار لایا جائے ،کمشنر سرگودھا

شہری مسائل فوری حل کریں:آر پی او

شہری جا نوروں کی آلائشیں کھلے عام ہر گز نہ پھنکیں ، ڈپٹی کمشنر

سرکاری ملازمین کے بیوگان کیلئے 3 کروڑ 98 لاکھ گرانٹس منظور

پائیدار امن کیلئے ممبران امن کمیٹی کلیدی کردار ادا کریں ،ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کیمپس ٹوکا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن