صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی افراد میں وہیل چیئرز اور معاون آلات تقسیم

  • فیصل آباد
خصوصی افراد میں وہیل چیئرز اور معاون آلات تقسیم

اب تک 311 خصوصی افراد میں مختلف معاون آلات تقسیم کیے جا چکے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن اور صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی ہدایات پر سیکرٹری سماجی بہبود و بیت المال پنجاب سائرہ عمر اور ڈائریکٹر جنرل سماجی بہبود پنجاب ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم کی نگرانی میں ڈپٹی ڈائریکٹر سماجی بہبود و بیت المال آمنہ عالم کے زیر اہتمام خصوصی افراد کیلئے معاون آلات اور وہیل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔تقریب چلڈرن ہوم ہال سماجی بہبود کمپلیکس میں منعقد ہوئی، جہاں خصوصی افراد میں مختلف معاون آلات تقسیم کیے گئے ۔حکام کے مطابق ضلع فیصل آباد میں اب تک 311 خصوصی افراد میں مختلف معاون آلات تقسیم کیے جا چکے ہیں۔

تقریب میں 15 خصوصی افراد کو برقی وہیل چیئرز، سماعت میں مدد دینے والے آلات، بیساکھیاں اور چھڑیاں فراہم کی گئیں۔اس موقع پر سابق وفاقی وزیر حاجی اکرم انصاری، ڈویژنل رابطہ کار رانا وارث حسین، مسلم لیگ (ن) کے رہنما حاجی افتخار احمد انصاری اور ڈویژنل ڈائریکٹر سماجی بہبود و بیت المال خالدہ رفیق بھی موجود تھیں۔تقریب میں ایک برقی وہیل چیئر، 9 سماعتی آلات، ایک بیساکھی اور 4 چھڑیاں تقسیم کی گئیں جبکہ شرکاء نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

1421یوسیز سرکاری دفاتر سے محروم ،مکین پریشان

ٹھوکر نیازبیگ :گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول میں سولر سسٹم نصب

گورنر سلیم حیدرسے محتسب پنجاب عائشہ حامد کی ملاقات

بیوہ کوٹہ کیسز کی سنٹرلائزڈ پراسیسنگ ختم کرنیکی سفارش

جنرل ہسپتال:آپریشن تھیٹر میں فالس سیلنگ گرنے کی رپورٹ پرنسپل کو پیش

مویشیوں کی غیر قانونی ترسیل کے خلاف کارروائیوں کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن