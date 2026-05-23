صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:سابق کنٹریکٹ ملازمین کا احتجاج، بحالی کا مطالبہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ:سابق کنٹریکٹ ملازمین کا احتجاج، بحالی کا مطالبہ

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چنیوٹ میں محکمہ صحت کے سابق کنٹریکٹ ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں سی او ہیلتھ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔

مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور اپنے کنٹریکٹ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ ماہ سے ان کے کنٹریکٹ بحال نہیں کیے جا رہے۔ مظاہرین کے مطابق وہ روزانہ دفاتر کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر بحال کر کے روزگار کا تحفظ فراہم کیا جائے ۔احتجاج کرنے والے ملازمین نے وزیراعلیٰ پنجاب سے بھی اپیل کی کہ معاملے کا فوری نوٹس لے کر ان کے مسائل حل کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی:سمر سمسٹر آن لائن پڑھانے کا فیصلہ، ایس او پیز جاری

میپکو کا عید پر بلا تعطل بجلی فراہمی کا اعلان

وہاڑی میں ریونیو اہداف اور کنڈونیشن فیس معاملات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر لودھراں کا سائلین کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال، بریفنگ میں شرکت

کہروڑپکا میں عیدالاضحی صفائی پلان مکمل، 900 اہلکار متحرک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن