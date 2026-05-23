چنیوٹ: فلڈ سیزن کے حوالے سے پری فلڈ موک ایکسرسائز
ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے معائنہ کیا
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے دریائے چناب کے مقام (ٹی ڈی سی پی پوائنٹ) پر ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام فلڈ سیزن 2026 کے حوالے سے منعقدہ پری فلڈ موک ایکسرسائز کا معائنہ کیا۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو فلڈ ایمرجنسی پلان، ریسکیو آپریشنز، دستیاب وسائل اور امدادی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔مشق کا مقصد ممکنہ سیلابی صورتحال میں بروقت امدادی کارروائیوں، ریسپانس اور مختلف اداروں کے درمیان باہمی رابطے کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ریسکیو 1122، محکمہ صحت، پولیس، محکمہ زراعت، سول ڈیفنس، سوشل ویلفیئر، لائیو اسٹاک اور دیگر متعلقہ اداروں نے فرضی مشقوں میں حصہ لیا۔