صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مویشی منڈیوں ، سیل پوائنٹس کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مویشی منڈیوں ، سیل پوائنٹس کا دورہ

بھوانہ سیل پوائنٹ پر ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار، کارروائی کا حکم

چنیوٹ،لالیاں(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا) ضلعی انتظامیہ عیدالاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کیلئے بنائے گئے سیل پوائنٹس پر بیوپاریوں اور خریداروں کیلئے بہترین انتظامات و سہولیات کی فراہمی کیلئے متحرک ہے ۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد احمر علی، اسسٹنٹ کمشنر شائستہ جبین، سیکرٹری ڈی آر ڈی اے و دیگر کے ہمراہ مویشی منڈی سیل پوائنٹس چنیوٹ، بھوانہ اور لالیاں کے دورے کئے ۔ڈپٹی کمشنر نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے کیٹل مارکیٹ کی جانب سے کئے گئے انتظامات و سہولیات کا جائزہ لیا۔

انہوں نے مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے کیمپس کا بھی دورہ کیا اور سٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔انہوں نے محکموں کے افسران کوضروری ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ سیل پوائنٹس میں 24 گھنٹے تمام متعلقہ محکموں کا سٹاف مرحلہ وار ڈیوٹی کرے گا،کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ شینا اعظم کے ہمراہ مویشی منڈی سیل پوائنٹ نلکہ اڈا تحصیل بھوانہ کا دورہ کیا، انتظامات و سہولیات کا جائزہ لیا اور مناسب انتظامات نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ کو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔آخر میں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر لالیاں ڈاکٹر انس سعید کے ہمراہ مویشی منڈی سیل پوائنٹ لالیاں کا بھی دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مویشی منڈیوں کی کڑی نگرانی، انتظامیہ متحرک

دکان میں آگ لگانے کا مقدمہ

پولیس نے 7 ملزم دھر لئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل