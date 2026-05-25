صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ جعفر ایکسپریس دھماکہ انتہائی المناک سانحہ : جمعیت اہلحدیث

  • فیصل آباد
کوئٹہ جعفر ایکسپریس دھماکہ انتہائی المناک سانحہ : جمعیت اہلحدیث

معصوم شہریوں کی جان سے کھیلنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں:رہنما

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم، ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس ٹرین دھماکے میں 25 سے زائد افراد کے جاں بحق اور متعدد افراد کے زخمی ہونے پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔اپنے مشترکہ بیان میں رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان کی بقاء و سالمیت کو کمزور کرنے اور بے گناہ و معصوم شہریوں کی جان و مال سے کھیلنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ ٹرین دھماکہ انتہائی المناک اور کربناک دہشتگردانہ واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ۔

سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم نے کہا کہ معصوم شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے انسان نہیں بلکہ خونخوار درندے ہیں جو دہشتگردی اور تشدد کے ذریعے پاکستان کے امن و امان اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتی ہے ۔ رہنماؤں نے شہداکے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے خصوصی دعا بھی کی۔انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ایک عرصے سے دہشتگرد عناصر بیرونی ایجنڈے کے تحت خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مطالبہ کیا گیا کہ دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ملک دشمن عناصر کا مکمل خاتمہ کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چوراہوں پر غیر قانونی منڈیاں ٹریفک درہم برہم

اسسٹنٹ کمشنر کا عیدالاضحی کے موقع پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھیرہ شہر کا دورہ

تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کیلئے خون دینے کے کیمپ کا انعقاد

شہریوں کی حفاظت کیلئے ضلع بھر میں پولیس ناکہ بندی پوائنٹس قائم

چھریاں’ ٹوکے تیز کرنے والوں نے مزدوری میں اضافہ کر دیا

ڈاکوؤں نے دوکان میں گھس کر نقدی ، موبائل چھین لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر