صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :عیدالاضحی نماز کے انتظامات، ڈپٹی کمشنر کا عید گاہ کا دورہ

  • فیصل آباد
ٹوبہ :عیدالاضحی نماز کے انتظامات، ڈپٹی کمشنر کا عید گاہ کا دورہ

متعلقہ افسروں کو نماز سے قبل صفائی اور انتظامی امور مکمل کر نے کی ہدایت

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے بلال پارک گراؤنڈ میں قائم عید گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے عیدالاضحیٰ کی نماز کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقار اکبر چیمہ اور اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ سیال بھی ان کے ہمراہ تھے ۔چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ولید عثمان نے صفائی آپریشن، جاری ترقیاتی کاموں اور انتظامی امور پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلال پارک گراؤنڈ میں بھاری مشینری کی مدد سے صفائی، ملبہ اٹھانے اور گراؤنڈ کو ہموار کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ عیدالاضحیٰ کی نماز کے لیے شہریوں کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عیدالاضحیٰ سے قبل تمام صفائی اور انتظامی امور ہر صورت مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے شہریوں اور نمازیوں کے لیے پرامن، محفوظ اور بہترین ماحول کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چوراہوں پر غیر قانونی منڈیاں ٹریفک درہم برہم

اسسٹنٹ کمشنر کا عیدالاضحی کے موقع پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھیرہ شہر کا دورہ

تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کیلئے خون دینے کے کیمپ کا انعقاد

شہریوں کی حفاظت کیلئے ضلع بھر میں پولیس ناکہ بندی پوائنٹس قائم

چھریاں’ ٹوکے تیز کرنے والوں نے مزدوری میں اضافہ کر دیا

ڈاکوؤں نے دوکان میں گھس کر نقدی ، موبائل چھین لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر