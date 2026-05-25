صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدالاضحیٰ کیلئےسکیورٹی پلان، ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ پر سخت کارروائی کا حکم

  • فیصل آباد
عیدالاضحیٰ کیلئےسکیورٹی پلان، ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ پر سخت کارروائی کا حکم

سی پی او کا اہم اجلاس ،مویشی منڈیوں میں تعینات پولیس اہلکاروں کو الرٹ رہنے اور سخت نگرانی کی ہدایات ،تفریحی مقامات، پارکس میں بھی سختی ،عید کے اجتماعات کی سکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سی پی او فیصل آباد تنویر حسین کی جانب سے کمیونٹی انگیجمنٹ سنٹر میں عیدالاضحی سکیورٹی پلان کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز عمران احمد ملک، ایس ایس پی انویسٹی گیشن احمد نواز شاہ، سی ٹی او ناصر محمود اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران سی پی او فیصل آباد نے مویشی منڈیوں پر تعینات پولیس اہلکاروں کو الرٹ رہنے اور سخت نگرانی کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کئے جائیں۔

انہوں نے عیدالاضحی کے موقع پر تفریحی مقامات، پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر سخت سکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کا بھی حکم دیا۔ اس موقع پر سی پی او کا کہنا تھا کہ نمازِ عید کے اجتماعات اور تمام عبادت گاہوں کی فول پروف سکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔سی پی او فیصل آباد نے ہدایت کی کہ ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی اور لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بائیو سیفٹی رولز 2005میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی

ایف بی آر کے زیر اہتمام سیالکوٹ میں ٹیکس آگاہی سیمینار

عیدالاضحی کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا ئی جائیگی، آئیسکو چیف

ملکہ کو ہسارمیں مؤثر سکیورٹی کیلئے 185کیمرے نصب

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن 6من سے زائد خراب گوشت تلف

راولپنڈی:ڈکیتی، چوری، منشیات فروشی کے 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر