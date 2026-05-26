صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک 66دھاندرہ میں سیوریج نظام درہم برہم ، بیماریوں کا خدشہ

  • فیصل آباد
چک 66دھاندرہ میں سیوریج نظام درہم برہم ، بیماریوں کا خدشہ

علاقہ مکینوں کا صفائی آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ، انتظامیہ سے فوری نوٹس کی اپیل

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا) چک 66 ج ب دھاندرہ میں سیوریج کھالوں اور نالیوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر صدر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق یونین کونسل 169 چک 66 ج ب دھاندرہ ناصر ٹاؤن میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے ۔ نالیوں اور کھالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی گھروں اور بازاروں میں جمع ہو رہا ہے ، جس سے علاقے میں بدبو اور تعفن پھیل گیا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق متعدد مقامات پر خالی پلاٹ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں جبکہ ستھرا پنجاب ٹیمیں بھی طویل عرصے سے صفائی کے لیے علاقے کا رخ نہیں کر رہیں، جس کے باعث نکاسی آب کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے ۔شہریوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے اور گندگی و تعفن کے باعث بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے ۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر صدر سے فوری نوٹس لینے اور متاثرہ علاقوں میں ہنگامی صفائی آپریشن شروع کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں : دودھ ، گھی ، سبزی ، پھل مہنگے

علی پور چٹھہ : صفائی ورکرز کوڑا جمع کر کے جلانے لگے، فضا آلودہ ، شہریوں کا احتجاج

مذہبی ہم آ ہنگی کی فضا برقرار رکھنا مشترکہ ذمہ داری :کمشنر

آلائشوں کو ٹھکانے لگانے‘صفائی کا جامع پلان تیار

وزیرآباد :جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سیف سٹی پراجیکٹ فعال

علی پورچٹھہ:عید پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس