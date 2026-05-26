صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بستی پیر تاج دین میں صفائی کا ناقص نظام، 400 گھرانے متاثر

  • فیصل آباد
بستی پیر تاج دین میں صفائی کا ناقص نظام، 400 گھرانے متاثر

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)بستی پیر تاج دین میں صفائی کا ناقص انتظام، 400 گھرانے گندگی میں ڈوب گئے ۔تفصیل کے مطابق 18 ہزاری میں ستھرا پنجاب پروگرام اور میونسپل کمیٹی کی مبینہ ناقص کارکردگی کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

 تقریباً 400 گھرانوں پر مشتمل اس بستی میں صرف ایک ڈسٹ بن موجود ہے جو آبادی کے لحاظ سے ناکافی ہے ، جس کے باعث شہری سڑکوں اور عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے پر مجبور ہیں۔بستی کے مکینوں کے مطابق علاقہ میونسپل کمیٹی دفتر کے قریب ہونے کے باوجود صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ستھرا پنجاب کا عملہ باقاعدگی سے نہیں آتا اور کوئی واضح صفائی شیڈول بھی موجود نہیں۔علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مزید ڈسٹ بن فراہم کیے جائیں، صفائی عملہ باقاعدگی سے بستی کا دورہ کرے۔ میونسپل کمیٹی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور ستھرا پنجاب ہیلپ لائن کو فعال بنایا جائے تاکہ شکایات کا بروقت ازالہ ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عیدالاضحیٰ کے اجتماعات کیلئےسکیورٹی پلان تیار

عید پر پردیسیوں کی واپسی، بس اڈوں پر رش بڑھ گیا

اغوا کے واقعات میں اضافہ، 6نامزد سمیت متعدد ملزموں پر مقدمات

رکشہ اور ٹریلر حادثہ موٹرسائیکل سوار شدید زخمی

وہاڑی پولیس کی کارروائیاں منشیات اور اسلحہ برآمد

چور گھر کا صفایا کر گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس