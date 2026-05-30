تاندلیانوالہ پریس کلب رجسٹرڈ کی تقریبِ حلف برداری
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا ) تاندلیانوالہ پریس کلب رجسٹرڈ کی تقریبِ حلف برداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیاسی، انتظامی، سماجی، قانونی، کاروباری اور صحافتی حلقوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔
تقریب کے دوران نو منتخب صدر، نمائندہ دنیا ٹی وی و دنیا نیوز تاندلیانوالہ میاں شاہد محمود نے صدر جبکہ سید مصعب غزنوی نے جنرل سیکرٹری کے عہدے کا حلف اٹھا کر باقاعدہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تقریب میں شریک مہمانوں اور معززین نے نومنتخب قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔