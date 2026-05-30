عوامی مشکلات کم کرنے لئے بجٹ میں حکومت قربانی دیگی :بیرسٹرعمراحمد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹرعمراحمد منے خان نے کہا ہے کہ قربانی کے بعد عوامی مشکلات کم کرنے کے لئے بجٹ میں حکومت بھی قربانی دے گی۔۔۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدہ کے بعد پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کاامکان ہے جس سے مہنگائی میں ازخودکمی ہوگی ان کاکہناتھاکہ مسلم لیگ ن کے قائد میاں نواز شریف نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اوروزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کوبجٹ میں باالخصوص غریب عوام کو ہر سطح پر ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے مزدورطبقہ کی اجرت اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔