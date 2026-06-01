سابقہ رنجش پر شہری کو فائرنگ کر کے لہو لہان کر دیا
ملزموں نے زاہد کو تشددکانشانہ بھی بنایا، دھمکیاں دیتے فرار،مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر شہری کو فائرنگ کر کے لہو لہان کر دیا گیا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے زاہد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے سابقہ رنجش پر اسے قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ فائرنگ کر دی گئی۔ جسکی زد میں آ کر وہ شدید زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں ملزم اسلحہ لہراتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے پولیس نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔