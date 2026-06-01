صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کانسٹیبل کو لوٹ کر ڈاکوگھر سے زیورات ،نقدی بھی لے اڑے

  • فیصل آباد
کانسٹیبل کو لوٹ کر ڈاکوگھر سے زیورات ،نقدی بھی لے اڑے

236ج ب میں عدنان سے گھرکی دہلیزپر سرکاری رپیٹر، موبائل ،نقدی چھین لی

بھوانہ(نمائندہ دنیا )تھانہ لنگرانہ اور گردونواح میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ پولیس بھی محفوظ نہ رہی 5 ڈاکوئوں نے کانسٹیبل عدنان سے سرکاری رپیٹر۔ موبائل فون اوردس تولے سونا پانچ تولے چاندی اڑھائی لاکھ نقدی لے اڑے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ لنگرانہ اور اس کے گردو نواح میں ڈاکووں نے اودھم مچا دیا ۔پولیس ملازم بھی کو لوٹ لیا ۔ عدنان ولد قاسم کو چک نمبر236ج ب کا رہائشی ہے اورپولیس لائن میں کانسٹیبل تعینات ہے گذشتہ رات بیت الہدیٰ چناب نگر سے ڈیوٹی کر کے رات کو گھر چک نمبر 236ج ب پہنچا تو دروازے پر دو ڈاکووں نے گن پوائنٹ پر دبوچ لیا اور سرکاری ریپیٹر گن معہ دو کارتوس موبائل اور پانچ ہزارروپے چھین لئے جبکہ تین ڈاکو گھر کی الماری سے دس تولے سونا پانچ تولے چاندی اور ارھائی لاکھ روپے لیکر فرار ہو گئے ۔پولیس تھانہ لنگرانہ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ڈاکوؤں کی تلاش کے لئے پولیس ٹیم تشکیل دے دی ۔ پولیس کاکہناہے کہ واردات میں ملوث ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر