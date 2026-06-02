صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حج کے مثالی انتظامات پر سعودی قیادت کو خراجِ تحسین

  • فیصل آباد
حج کے مثالی انتظامات پر سعودی قیادت کو خراجِ تحسین

بہترین سہولیات سعودی حکومتِ کی غیرمعمولی صلاحیتوں کا مظہر :عبدالرشید

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی، سرپرستِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث اسلام آباد حافظ مقصود احمد اور خالد محمود اعظم آبادی نے حج 2026ء کے دوران حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات پر سعودی قیادت کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے ۔اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں حجاج کرام کے لیے بہترین رہائش، سفری سہولیات، سکیورٹی اور انتظامی حکمتِ عملی حکومتِ سعودی عرب کی غیرمعمولی صلاحیتوں کا مظہر ہے ۔ حرمین شریفین اور مقدس مقامات کی تزئین و آرائش، جدید سہولیات کی فراہمی اور حجاج کی خدمت کے جذبے نے امتِ مسلمہ کے دل جیت لیے ہیں۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں افراد کے لیے اس قدر منظم اور شاندار انتظامات کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے ۔ سعودی قیادت ہر سال حج انتظامات میں جدت اور بہتری لا کر حجاج کرام کی سہولت کو یقینی بناتی ہے ، جو قابلِ ستائش اقدام ہے ۔انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت، قیادت اور عوام حجاج کرام کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ جدید سفری اور رہنمائی کے نظام نے عازمینِ حج کے لیے سفر کو مزید آسان بنا دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی منصوبوں، شہری سہولیات اور انفرااسٹرکچر بہتری پر غور

ہل پارک اراضی کے تعین کیلئے لینڈ سروے شروع

جناح اسپتال واقعہ، تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ جمع کرادی

لین کی خلاف ورزی پر پہلے روز سیکڑوں چالان

اسٹیٹ بینک کا حکم نامہ معطل

کشمور:طوفانی ہواؤں، بارش وژالہ باری سے کچے گھروں کو نقصان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس