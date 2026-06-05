نئے ٹیکس عوام کیلئے مزید مشکلات پیدا کریں گے :پیپلز پارٹی
لاک ڈاؤن کے اوقات میں تبدیلی،پابندیاں لگانے سے عوام کو فائدہ نہیں ہو گا
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اوقات میں تبدیلی یا رات نو بجے تک پابندیاں لگانے سے حکومت اور عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت آنے والے بجٹ میں 220 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکس عائد کرنے جا رہی ہے جو عوام پر مزید بوجھ ڈالے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر غریب عوام کا کتنا خون نچوڑا جائے گا؟محمد اعجاز چودھری نے کہا کہ معاشی بحران اور مہنگائی نے ہر طبقے کا جینا محال کر دیا ہے۔
ان کے مطابق ملک کے معاشی مسائل کی اصل ذمہ داری اشرافیہ، بیوروکریسی اور بعض سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ماضی میں بھاری قرضے لے کر معاف کرائے ، جس کا خمیازہ آج عام عوام بھگت رہی ہے ۔انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر خزانہ سے مطالبہ کیا کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت کو عوام دوست پالیسیاں اپنانی چاہئیں اور کسانوں، کاشتکاروں، تاجروں اور چھوٹے دکانداروں پر لگائے گئے غیر ضروری ٹیکس ختم کیے جائیں۔