صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی روٹ پرمٹ بنانے والے 2افراد کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
جعلی روٹ پرمٹ بنانے والے 2افراد کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ایف ائی اے نے کارروائی کرتے ہوئے بوگس اور جعلی روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ بنانے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا۔

ایس ایچ او تھانہ ایف ائی اے سب انسپیکٹر اجمل نے آر ٹی اے کی درخواست پر کچہری بازار کے قریب کارروائی کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر لیا۔ جن کی جانب سے مبینہ طور پر جعلی اور بوگس روٹ پرمٹ اور گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس تیار کئے جا رہے تھے ۔ جنہیں گرفتار کرکے ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائلز، شناختی کارڈز، جعلی فٹنس سرٹیفکیٹس، روٹ پرمٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ڈیٹا برآمد کر لیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چھپائی میں تاخیر:سکولوں کو مفت کتب کی مکمل فراہمی نہ ہوسکی

جنرل ہسپتال:آؤٹ ڈور میں لواحقین سے بدتمیزی پر ملازم معطل

گیس کے نئے کنکشن پر غیر اعلانیہ پابندی برقرار

حضرت عثمان غنی ؓ کی زندگی ہر مسلمان کے لئے مشعل راہ :مولاناامجد

این ایس آئی ٹی سٹی میں 2 پیٹرول سٹیشن سائٹس کی لیز مکمل

سکالرشپ اور لیپ ٹاپ سکیموں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن