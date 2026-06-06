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اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔۔۔

اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ڈجکوٹ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کردیا گیا ہے۔

 

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