صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو اغوا کرکے زیادتی

  • فیصل آباد
جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو اغوا کرکے زیادتی

رضا آباد اور سول لائن کے علاقوں میں نشانہ بنایاگیا، ملزموں پرمقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغوا کرکے زیادتی کانشانہ بنادیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ رضا آباد کے علاقے میں عمران نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اسکی بیٹی گھر سے پیپر دینے گئی ہوئی تھی۔ جسے راستے سے ہی ملزم نے اغواکر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر کے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ۔ تھانہ سول لائن کے علاقے سے شادی شدہ خاتون کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ شمیم اختر نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی شادی شدہ بیٹی کو اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا یا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں اور مغویوں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ جولائی کے آخر تک کھولنے کا اعلان

چائنا کریک پر مینگرووز اور بایو ڈائیورسٹی پارک و لرننگ سینٹر بنانے کافیصلہ

ہل پارک اراضی تنازع،حکومت،کے ایم سی کو نوٹس

یلو لائن منصوبے میں مالی بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا حکم

حضرت عبداللہ شاہ غازیؒ کے 1296 ویں سالانہ عرس کا آغاز

پانی کی عدم فراہمی پراحتجاج، مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل