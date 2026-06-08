صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی رنجش پر فائرنگ2بھائی گولیاں لگنے سے زخمی

  • فیصل آباد
معمولی رنجش پر فائرنگ2بھائی گولیاں لگنے سے زخمی

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقے 276 ج ب ڈنڈیوال میں معمولی رنجش پر ملز موں کی فائرنگ سے دو بھائی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔۔۔

 جبکہ ملزمان فائرنگ اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ علی رضا، شہباز، ارشاد، شہزاد، خالد، بلال وغیرہ نے 22 سالہ مہیب اور 20 سالہ عبداللہ ولد عبدالمجید سکنہ ڈنڈیوال کو ٹانگوں میں گولیاں مار کر مضروب کر دیا۔اطلاع ملنے پر تھانہ ٹھیکریوالا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔پولیس حکام کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان ایک روز قبل بچوں کی لڑائی پر جھگڑا ہوا تھا، جس کا ملزمان کو رنج تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پابندی کے باوجود موٹرسائیکل ریڑھیوں کی بھر مار، شہر میں ٹریفک جام معمول

سیلاب سے تباہ پل کی عدم تعمیر: 85دیہات کے مکینوں کو مشکلات

ماس ٹرانزٹ کوریڈور ترقی میں اہم کردار ادا کریگا :کمشنر

گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول ، کاروباری طبقہ سراپا احتجاج

گڑ منڈی میں غیر قانونی کھوکھوں کیخلاف آج آپریشن کا فیصلہ

پنجاب حکومت کی تحصیل بار نوشہرہ ورکاں کیلئے 25لاکھ روپے گرانٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر