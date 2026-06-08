صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وہیکلز اینڈ سرٹیفکیشن سنٹر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں

  • فیصل آباد
موٹر وہیکلز اینڈ سرٹیفکیشن سنٹر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں

شہری گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ، عملے کی کمی کے باعث کام انتہائی سست

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹوبہ گوجرہ مین روڈ پر تھانہ صدر کے قریب قائم موٹر وہیکلز اینڈ سرٹیفکیشن سنٹر کے باہر روزانہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنا معمول بن چکا ہے ، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شدید گرمی کے موسم میں شہری گھنٹوں تک اپنی گاڑیوں میں یا کھلے آسمان تلے انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں بالخصوص بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔شہریوں کے مطابق عملے کی کمی، سسٹم کی سست روی اور غیر ضروری پیچیدگیوں کے باعث مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ بعض اوقات عملے کے نامناسب رویے کی شکایات بھی سامنے آتی ہیں، جبکہ ایک ہی نوعیت کے کام کے لیے شہریوں کو بار بار کاؤنٹرز کے چکر لگوانے پڑتے ہیں، جس سے وقت کے ضیاع اور ذہنی کوفت میں اضافہ ہوتا ہے ۔مین شاہراہ پر گاڑیوں کی طویل قطاروں کے باعث ٹریفک کا نظام بھی متاثر رہتا ہے اور حادثات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سنٹر میں عملے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیموں 600، لہسن 500، ادرک 400 روپے کلو فروخت

اعوان ٹاؤن:سیوریج پائپ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا

محرم کے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عملدرآمد کرائینگے : ڈی سی ننکانہ

پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس پیپر لیس ماحول میں منعقد ہوگا : سپیکر

حکومت عوامی امنگوں کا ترجمان بجٹ پیش کرے :جمعیت اہل حدیث

معاشی ،سیاسی بحرانوں کا حل دین اسلام میں : مولانا امجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر