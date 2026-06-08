صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوانہ پولیس کی کارروائی، دو منشیات فروش گرفتار، 2460 گرام ہیروئن برآمد

  • فیصل آباد
بھوانہ پولیس کی کارروائی، دو منشیات فروش گرفتار، 2460 گرام ہیروئن برآمد

بھوانہ(نمائندہ دنیا)تھانہ بھوانہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروش ملزموں کو گرفتار کر لیا۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ‘‘ڈرگ فری پنجاب’’ کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

ایس ایچ او تھانہ بھوانہ انسپکٹر اسداللہ نے خفیہ اطلاع پر اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے دو منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 2460 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔گرفتار ملز موں کے خلاف تھانہ بھوانہ میں منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پابندی کے باوجود موٹرسائیکل ریڑھیوں کی بھر مار، شہر میں ٹریفک جام معمول

سیلاب سے تباہ پل کی عدم تعمیر: 85دیہات کے مکینوں کو مشکلات

ماس ٹرانزٹ کوریڈور ترقی میں اہم کردار ادا کریگا :کمشنر

گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول ، کاروباری طبقہ سراپا احتجاج

گڑ منڈی میں غیر قانونی کھوکھوں کیخلاف آج آپریشن کا فیصلہ

پنجاب حکومت کی تحصیل بار نوشہرہ ورکاں کیلئے 25لاکھ روپے گرانٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر