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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے عدالت پیش کرنے کا حکم
عمران خان سے آج ملاقات کا دن ،بیرسٹر گوہر سمیت 6وکلا کے نام جیل حکام کو ارسال
کفایت شعاری :سینیٹ نے 143کروڑ خزانے میں جمع کر ا دیئے
نرسنگ کونسل نے 55کالجز کی رجسٹریشن کی منظوری دے دی
گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی کوشش کرینگے :بلاول بھٹو
شمالی کوریا اور کم جونگ اُن کیلئے حمایت غیرمتزلزل ہے :شی جن پنگ
تازہ ترین
ایران سب کچھ دینے کیلئے تیار، دو تین روز میں معاہدہ ہو سکتا ہے: ٹرمپ
فیلڈ مارشل سے لبنانی آرمی چیف کی ملاقات، عسکری تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق
الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے 5 حلقوں پر نتائج روک دیئے، دوبارہ پولنگ کا حکم
وزیراعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت
ملک بھر کیلئے بجلی ایک روپے 98 پیسے فی یونٹ سستی، نوٹیفکیشن جاری
آج کے کالمز
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس
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