صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ میں 334 جلوس،534 مجالس، سکیورٹی پلان جاری

  • فیصل آباد
ٹوبہ میں 334 جلوس،534 مجالس، سکیورٹی پلان جاری

مزید نفری کیلئے پنجاب کانسٹیبلری کی 3 ریزرو فورسز بھی طلب کر لی گئیں

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ‘‘محرم امن پلان’’ جاری ۔ضلع بھر میں یکم سے 10 محرم الحرام تک مجموعی طور پر 334 ماتمی جلوس نکالے جائیں گے جبکہ 534 مجالسِ عزا منعقد ہوں گی۔ ان میں 145 لائسنسی اور 189 روایتی جلوس شامل ہیں۔ سکیورٹی کے اعتبار سے 5 جلوسوں کو کیٹیگری اے ، 7 جلوسوں کو کیٹیگری بی جبکہ 322 جلوسوں کو کیٹیگری سی میں رکھا گیا ہے ۔محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس کی سکیورٹی کے لیے ضلعی پولیس کے 1551 افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ڈی ایس پی رینک کے 8 افسران نگرانی کے فرائض انجام دیں گے ۔ اس کے علاوہ ایلیٹ فورس کے 119 جوان بھی سکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے ۔ پنجاب کانسٹیبلری کی 3 ریزرو فورسز بھی طلب کر لی گئیں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فرانزک نظام اپ گریڈیشن،28اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹ بنیں گے

ایل ڈی اے میں 11افسروں کے تقرر و تبادلے

پیدائش، وفات ، شہری اندراج کا نظام مؤثربنانے پراجلاس

قتل پرخاتون سمیت 3ملزم پکڑے گئے

منہالہ :اراضی تنازعہ پر فائرنگ خاتون سمیت 5افراد زخمی

لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2کیسز رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر