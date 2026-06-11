صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانیکی ہدایت

  • فیصل آباد
چنیوٹ:بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانیکی ہدایت

عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل : ڈی سی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان کی زیر صدارت ضلع بھر میں جاری بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی سکیموں پر عملدرآمد کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران، میونسپل کمیٹیوں کے نمائندگان اور ترقیاتی منصوبوں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔اجلاس میں مختلف جاری ترقیاتی منصوبوں، شہری خوبصورتی، سڑکوں کی مرمت و بحالی، گرین بیلٹس کی بہتری، شجرکاری مہم، صفائی ستھرائی کے اقدامات اور عوامی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی سکیموں کو مقررہ مدت میں اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اہم شاہراہوں، چوکوں، پارکوں اور سرکاری عمارتوں کے اطراف صفائی اور تزئین و آرائش کے کاموں کو مزید تیز کیا جائے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شیعہ عمائدین کی آئی جی سے محرم سکیورٹی پر اہم ملاقات

پڈعیدن :محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس

فلک ناز اسکائی ویو ٹاورز کی تقریبِ سنگِ بنیاد ،شرکا میں انعامات تقسیم

میئر کا اسپنسر آئی اسپتال کا دورہ، بغیر پروٹوکول چیک اپ

جناح اسپتال کے گائنی وارڈ میں جدید آپریشن تھیٹرکاافتتاح

وزیر صنعت سے مختلف وفود کی ملاقاتیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن