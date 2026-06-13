صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھریوں کے بگڑے بیٹے کی گھریلوملاز مہ سے زیادتی

  • فیصل آباد
چودھریوں کے بگڑے بیٹے کی گھریلوملاز مہ سے زیادتی

محنت کش محمد ساجد کی بیٹی 5 ماہ کی حاملہ ہو گئی ، ملزم نازیبا ویڈیو بھی بناتے رہےپولیس نے ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا،چودھریوں کی طرف سے صلھ کیلئے دبائو

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)چودھریوں کے بگڑے اوباش نوجوان نے گھریلوملازمہ کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا دیا،ساتھی ویڈیوبناتا رہا،لڑکی کے حاملہ ہو نے پر بھانڈا پھوٹ گیا۔ چک نمبر244گ ب کے محنت کش محمد ساجد نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کراتے موقف اختیار کیاہے اس کی 16سالہ بیٹی (ا)گاؤں کے چودھری محمد فاروق نمبردارکے گھر کام کاج کر نے کیلئے جاتی تھی کہ چودھر ی کے اوباش بیٹے محمد عثمان نے اپنی کی عدم موجود گی میں اس زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ اس کا ایک نامعلوم ساتھی اس کی نازیبا ویڈیو بناتا رہا۔ملزم عثمان نے لڑکی کودھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو اس کی نازیبا ویڈیوانٹر نیٹ پر اپ لوڈ کر دے گا جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی۔

ملزم متعددبار اپنی حوس کا نشانہ بناتا رہا وہ حاملہ ہو گئی تو وہ استقاط حمل کے لئے مختلف ادویات استعمال کراتا رہا لڑکی نے سارا ماجرہ اپنے والدین کوسنایاکہ وہ اب پانچ ماہ کی حاملہ ہے جس کا والد اپنی بیٹی سمیت تھانہ پہنچ گیا صدر پولیس نے چھاپہ مار کر ملزم عثمان کو گرفتار کر لیااورتفتیش کاآغاز کر دیا۔ذرائع کے مطابق چودھریوں کی طرف سے محنت کش ساجد پر صلع کیلئے دباؤڈالا جا رہاہے ۔متاثرین نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز سمیت اعلی حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ لائیو سٹاک میں انٹرن شپ امیدواروں کے انٹرویوز کا انعقاد

انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، گوجرانوالہ نے میدان مار لیا

ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ

گجرات :فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں‘7فوڈ پوائنٹس پر جرمانہ

محرم الحرام سکیورٹی پلان‘ انتظامات سخت کرنیکی ہدایت

بجٹ عوام دوست اور معاشی استحکام کی سمت قدم :ناہرا برادران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن