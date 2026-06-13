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کھرڑیانوالہ پولیس کی کارروائی، آئس اور منشیات برآمد، 3 خواتین گرفتار

  • فیصل آباد
کھرڑیانوالہ پولیس کی کارروائی، آئس اور منشیات برآمد، 3 خواتین گرفتار

کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا)پولیس کھرڑیانوالہ نے دورانِ گشت کارروائی کرتے ہوئے منشیات اور آئس برآمد ہونے پر تین خواتین کو گرفتار کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔

علاقہ مکوآنہ 229 ر۔ب میں مخبر کی اطلاع پر کارروائی کی گئی جس کے دوران عذرا پروین زوجہ خالد محمود ساکن لاہور سے 1300 گرام منشیات، ساجدہ پروین زوجہ سلیم جاوید ساکن وزیرآباد سے 1100 گرام آئس جبکہ مسرت بی بی زوجہ شاہد ندیم ساکن 109 ر۔ب سے 1260 گرام منشیات برآمد کی گئی۔پولیس نے برآمد شدہ منشیات قبضے میں لے کر تینوں خواتین کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں اور مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

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