صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانیوالے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا

  • فیصل آباد
شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانیوالے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا

چک 272 گ ب میں دیرینہ دشمنی پر ایک حویلی پر دھاوابولاگیا،مقدمہ درج

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)اسلحے کے زور پر شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والے چار ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے چک 272 گ ب میں دیرینہ دشمنی کی بنا پر مسلح ملزموں نے ایک حویلی پر دھاوا بول کر مخالفین کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ حملے کے دوران گلزار احمد، مبشر عباس، عرفان اقبال اور منظور حسین شدید زخمی ہوگئے تھے ۔ تھانہ روڈالہ روڈ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزموں اکبر، مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ اور انتظار کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ کو ریڈورمیں 27 سٹیشن،9 انڈر پاسز،36 بسیں ، مارچ میں تکمیل

8900 بوری گندم خوردبرد ،2 فوڈانسپکٹر برطرف

عزاداروں کو ہر ممکن سہو لیات فراہم کرینگے :ڈپٹی کمشنر

سری لنکن ہائی کمشنر کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ فعال کرنے پر زور

گجرات چیمبر کے وفد کی پنجاب اسمبلی بجٹ سیشن میں شرکت

عید پر صفائی کے بہترین انتظامات ،ایم ڈی امپیریل گروپ اخلاق چٹھہ کیلئے ایوارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر