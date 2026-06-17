صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ :محرم انتظامات، اجلاس میں سکیورٹی و سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
کمالیہ :محرم انتظامات، اجلاس میں سکیورٹی و سہولیات کا جائزہ

عزاداران کو بہتر سہولیات کیلئے تمام ادارے باہمی راطے رکھیں :اے سی

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔اجلاس میں ڈی ایس پی کمالیہ جاوید اختر، امن کمیٹی کے ممبران اور انجمن تاجران کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں جلوسوں کے روٹس، سکیورٹی انتظامات اور دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے روٹس کو ہر قسم کی رکاوٹوں سے پاک رکھا جائے اور تمام ادارے باہمی رابطے کے ساتھ فرائض انجام دیں تاکہ عزاداران کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔شرکاءنے محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پی آئی سی پی پروگرام کے تحت ایک لاکھ 50 ہزار سمز تقسیم

عزاداری جلوسوں کے اوقات میں ہم آہنگی برقرار رکھی جائیگی

بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کے تھیسز پر مبنی تین روزہ نمائش کا آغاز

کمشنر سرگودھا کی زیر صدارت محرم کے سلسلہ میں اجلاس

قیام کیلئے علماء کرام اور ممبران امن کمیٹی کی کوششیں قابل تعریف ،کمشنر سرگودھا

چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی گینگ گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر