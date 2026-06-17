صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے 60 سالہ شخص زخمی

  • فیصل آباد
تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر سے 60 سالہ شخص زخمی

گوجرہ (نمائندہ دنیا)تیز رفتار موٹر سائیکل سواروں کی ٹکر سے ساٹھ سالہ شخص شدید زخمی ہو گیا۔

 چک نمبر 351 ج ب کلیانداس کا رہائشی کارب نواز محنت مزدوری کیلئے جا رہا تھا کہ موچی والا روڈ امبان والی پلی کے قریب سڑک عبور کرتے ہوئے تین تیز رفتار موٹر سائیکل سواروں نے اسے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار موقع سے فرار ہو گئے ۔زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں سے حالت تشویشناک ہونے پر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر ریلوے کی ازبک سفیر سے ملاقات،تعاون بڑھانے پر اتفاق

کامیاب سفارتکاری نے ملک کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا،قاسم نون

عزاداران کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں ،کمشنر راولپنڈی

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا راجہ بازار بیوٹی فیکیشن پراجیکٹ کا دورہ

ہاؤسنگ اتھارٹی کے الاٹیز کو ہر ممکن سہولیات دی جائیں ،سیکرٹری ہائوسنگ

ایزی پیسہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈیجیٹلائزیشن آف پیمنٹس کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر