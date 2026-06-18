صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی امن کمیٹی کے ارکان کا محرم انتظامات پر دورہ سمندری

  • فیصل آباد
ضلعی امن کمیٹی کے ارکان کا محرم انتظامات پر دورہ سمندری

سمندری(نمائندہ دنیا)ضلعی امن کمیٹی کے ارکان نے سمندری کا دورہ کیا۔ محرم کے سلسلہ میں انتظامات اور سکیورٹی کا جائزہ لینے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر قمرمحمود منج کی صدارت میں میونسپل کمیٹی میں ہ اجلاس میں شرکت کی۔

عشرہ محرم میں امن وامان وانتظامی امور کا جائزہ لیا گیا ۔ ڈی ایس پی آفتاب صابر ، چیف آفیسر طاہر فاروق ٹی او آر زاہد فریداور متعلقہ افسر بھی شریک ہوئے ۔وفد کو مجالس اور جلوس کے روٹس کا معائنہ کروایا گیا۔مقامی انتظامیہ نے ضلعی امن کمیٹی کے ممبران کو بریفنگ دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گرین انکلیو-I کے الاٹیز کے مسائل حل کرینگے،ڈی جی ہائوسنگ اتھارٹی

بنگلہ دیشی ماہرین تعلیم کے وفد کا کامسیٹس یونیورسٹی کا دورہ

ایٹین ہائوسنگ نے اسلام آباد میں نیا سیلز سنٹر کھول دیا

جاری ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کئے جائیں،کمشنر راولپنڈی

پولیس افسروں کا امام بارگاہوں ،جلوسوں کے روٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ

اسلام آباد ،21اشتہاریوں سمیت 31جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن