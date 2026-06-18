امام بارگاہ ٹھٹھی شرقی میں محرم کے حوالے سے فرضی مشق
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)محرم میں میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کیلئے امام بارگاہ ٹھٹھی شرقی چنیوٹ شہر میں فرضی مشق کی گئی۔
ایس پی انویسٹی گیشن ایم عثمان، سینئر افسر، تھانہ سٹی پولیس ، فالکن سکواڈ، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122،بم ڈسپوزل سکواڈ، سپیشل برانچ و دیگر اداروں نے شرکت کی ۔ امام بارگاہ پر دہشتگردوں کے حملے کوناکام بنانے کیلئے فرضی مشقیں کی گئیں۔تمام اداروں نے بروقت ریسپانڈ کیا۔ ایس پی انویسٹی گیشن و دیگر افسروں نے ماک ایکسرسائز کا معائنہ کیا ۔